164,40EUR -3,30EUR -1,97%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

11.08.2025 15:21:05

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas
Analyst: Bernstein Research
265,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*: 165,95 €
59,69%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell: 164,40 €
61,19%
Analyst Name::
Aneesha Sherman
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

