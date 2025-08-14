Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 353,40EUR -111,60EUR -7,62%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

14.08.2025 14:28:46

Adyen BV Parts Sociales Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsdienstleisters liege um acht Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schwäche im zweiten Quartal habe niedrigere Jahresziele zur Folge, die in den Konsensschätzungen aber bereits abgebildet seien./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 500,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 457,80 € 		Abst. Kursziel*:
71,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 353,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84,72%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

