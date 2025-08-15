Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 368,00EUR -22,00EUR -1,58%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

15.08.2025 08:03:33

Adyen BV Parts Sociales Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen nach einer Senkung des Unternehmens-Umsatziels für 2025 von 2500 auf 2450 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sandeep Deshpande sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Grund zur Sorge. So basiere die niedrigere Umsatzprognose auf dem konjunkturellen Gegenwind durch die US-Zollpolitik. Das Geschäftsmodell des Zahlungsabwicklers bleibe intakt; er gewinne zudem weiter Marktanteile./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 450,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 387,00 € 		Abst. Kursziel*:
76,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 368,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,09%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

