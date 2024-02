ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Vorstandchef und dem Finanzchef von 200 auf 215 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Eine bessere Kosteneffizienz und höhere Preise seien für den französischen Industriegasekonzern die wichtigsten Hebel zur Erhöhung der Produktivität bis 2025, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei das Management zuversichtlich, was die Wachstumschancen im Bereich des kohlenstoffarmen Wasserstoffs angeht - auch wenn einige Kunden die endgültige Entscheidung über Subventionen oder den Ausgang politischer Wahlen abwarten, bevor sie sich zu Projekten verpflichten./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:17 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.