NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach einem Gespräch mit einem Experten für den Heliummarkt auf "Underperform" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Dem Fachmann zufolge sind dort Angebot und Nachfrage zwar kurzfristig relativ ausgeglichen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings rechne der Experte längerfristig mit einem erheblichen Ausbau neuer Kapazitäten und einem daraus resultierenden deutlichen Überangebot, sofern es nicht zu Produktionsausfällen komme./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 13:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 19:00 / ET





