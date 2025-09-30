Akzo Nobel Aktie

30.09.2025 09:37:12

Akzo Nobel Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte erwartet laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis, das drei Prozent unter dem Vorjahreswert liegen wird. Sie verwies dabei auf geringere Absatzmengen und ungünstigere Wechselkurse des Farben- und Lackeherstellers. Positive Effekte durch den Preis- und Produktmix sowie Einsparungen dürften davon mehr als aufgezehrt werden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:37 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
15.09.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
13.08.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
