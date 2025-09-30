Akzo Nobel Aktie
Akzo Nobel Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte erwartet laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis, das drei Prozent unter dem Vorjahreswert liegen wird. Sie verwies dabei auf geringere Absatzmengen und ungünstigere Wechselkurse des Farben- und Lackeherstellers. Positive Effekte durch den Preis- und Produktmix sowie Einsparungen dürften davon mehr als aufgezehrt werden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten
|
22.08.25
|Akzo Nobel-Aktie erreicht höchsten Stand seit vier Wochen dank Cevian (dpa-AFX)
|
24.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
22.07.25
|Enttäuschende Zahlen drücken Akzo Nobel-Aktie (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro (dpa-AFX)
|
05.06.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro (dpa-AFX)
|
28.04.25
|BASF-Aktie im Plus: Akzo Nobel zeigt Interesse für Lacke-Geschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|09:37
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|09:37
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|09:37
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|10:21
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:00
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|09:56
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|09:16
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09:03
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:00
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:43
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08:34
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:33
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|08:32
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07:43
|Hapag-Lloyd Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Buy
|UBS AG
|07:32
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:15
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.