ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Akzo Nobel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 78 Euro gesenkt. Die europäischen Chemiekonzerne befänden sich am oder kurz vor dem Ende der Lagerbestandsabbau-Phase und sollten 2024 einen Anstieg der Absatzvolumina von 4 Prozent erreichen können, schrieb Analyst Geoff Haire in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Andere Themen, die den Sektor im kommenden Jahr bewegen dürften, seien die Auswirkungen der Überkapazitäten und die Energiewende. Bei Akzo Nobel dürften sich die Vorteile der rückläufigen Rohstoffkosten 2024 weitgehend verflüchtigen. Der Experte kürzte seine Annahmen zur Gewinnentwicklung (EPS)./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 04:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 04:33 / GMT



