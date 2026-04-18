FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Alstom von 31 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Senkung der Mittelfristziele sei ein klares Signal, dass die Behebung der Probleme mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, schrieb Robert Czerwensky am Freitag nach den Quartalszahlen des Zugherstellers. Die deutlich negative Kursreaktion hält der Analyst aber für u?bertrieben und empfiehlt den Kurseinbruch zum Kauf. Der neue Vorstandschef sollte mit seinem Transformationsplan Erfolg haben./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
16,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
16,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
17.04.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Alstom verlieren über ein Viertel nach enttäuschendem Ausblick (dpa-AFX)
|
17.04.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Alstom brechen ein (Dow Jones)
|
17.04.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Alstom-Kurs bricht ein nach enttäuschendem Ausblick (dpa-AFX)
|
17.04.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX weiter seitwärts - Alstom brechen ein (Dow Jones)
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro (dpa-AFX)
|
16.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro (dpa-AFX)
|
10.04.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Alstom S.A.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|17.04.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.04.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital