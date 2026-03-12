Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 185 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ingredients-Spezialist liege mit seinem Kapazitätsausbau im Plan, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag nach der jüngsten Bilanz. Die Geschäftsziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Alzchem Group AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
197,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
157,40 €
Abst. Kursziel*:
25,16%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
160,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
