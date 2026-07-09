Schneider Electric Aktie

270,50EUR 3,70EUR 1,39%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 13:17:13

Schneider Electric Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus. Zudem favorisiert er Legrand gegenüber Schneider./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
268,05 € 		Abst. Kursziel*:
24,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
270,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,84%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten