Siemens Energy Aktie
|157,48EUR
|4,18EUR
|2,73%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
155,14 €
|
Abst. Kursziel*:
51,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
157,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,40%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)