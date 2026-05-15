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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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15.05.2026 16:45:00

Verbund Underperform

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung "Underperform" für die Anteile am Verbund bestätigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Alexander Wheeler nach Berücksichtigung der Erstquartalszahlen des Stromversorgers bei 56,50 Euro belassen. Am Freitagnachmittag notierten die Verbund-Papiere an der Wiener Börse bei 61,35 Euro.

Er sehe weiterhin signifikante Herausforderungen im Bereich Wasserkraft und rechne damit, dass die Jahresproduktion deutlich unter den aktuellen Annahmen des Managements liegen wird, schrieb Wheeler in der am Freitag vorgelegten Studie. Für 2026 werde dies jedoch teilweise durch geringere erwartete Abschreibungen und Finanzierungskosten ausgeglichen, hieß es weiter.

Für das laufende Geschäftsjahr (2026) prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,87 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,38 (2027) und 2,91 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,43 (2026), 1,69 (2027) und 1,46 (2028) Euro je Aktie.

Analysierendes Institut RBC Capital Markets

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/mik

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0037 2026-05-15/16:45

Zusammenfassung: Verbund AG Underperform
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
56,50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
61,15 € 		Abst. Kursziel*:
-7,60%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
61,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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