Verbund Aktie
|61,65EUR
|0,10EUR
|0,16%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Underperform
Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung "Underperform" für die Anteile am Verbund bestätigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Alexander Wheeler nach Berücksichtigung der Erstquartalszahlen des Stromversorgers bei 56,50 Euro belassen. Am Freitagnachmittag notierten die Verbund-Papiere an der Wiener Börse bei 61,35 Euro.
Er sehe weiterhin signifikante Herausforderungen im Bereich Wasserkraft und rechne damit, dass die Jahresproduktion deutlich unter den aktuellen Annahmen des Managements liegen wird, schrieb Wheeler in der am Freitag vorgelegten Studie. Für 2026 werde dies jedoch teilweise durch geringere erwartete Abschreibungen und Finanzierungskosten ausgeglichen, hieß es weiter.
Für das laufende Geschäftsjahr (2026) prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,87 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,38 (2027) und 2,91 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,43 (2026), 1,69 (2027) und 1,46 (2028) Euro je Aktie.
Analysierendes Institut RBC Capital Markets
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/mik
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0037 2026-05-15/16:45
|Zusammenfassung: Verbund AG Underperform
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
61,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,60%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
61,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AG
|
16:45
|Verbund - RBC bestätigt "Underperform" und Kursziel von 56,5 Euro (APA)
|
09:29
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
14.05.26
|Starker Wochentag in Wien: So performt der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.05.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
14.05.26
|Börse Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
14.05.26
|ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.05.26
|Pluszeichen in Wien: ATX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Verbund-Aktie steigt dennoch: Schwache Wasserführung lässt Gewinn um ein Drittel absacken (APA)
Analysen zu Verbund AG
|16:45
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|09:58
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|16:45
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|09:58
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|19.03.26
|Verbund add
|Baader Bank
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|61,65
|0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:45
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|15:28
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|14:12
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14:12
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|12:40
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12:10
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|11:09
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|10:58
|RWE Buy
|UBS AG
|10:30
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09:58
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:57
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:17
|OMV
|Barclays Capital
|08:51
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|08:17
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|08:16
|grenke Buy
|Warburg Research
|07:57
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:49
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|07:30
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:29
|SAP Buy
|UBS AG
|07:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|07:19
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|07:08
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:45
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.