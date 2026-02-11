ams Aktie

11.02.2026 10:50:00

ams buy

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Votum für die in Zürich börsenotierten Aktien von ams-Osram von "Buy" auf "Hold" herabgesetzt. Das Kursziel von 9,50 Franken je Aktien hat der DB-Analyst Robert Sanders für die Aktie des Chip- und Sensorherstellers unverändert gelassen.

Ein Grund für die sinkende Profitabilität ist für Sanders der rapide Anstieg des Goldpreises, der die Herstellungskosten im Jahr 2026 voraussichtlich um 60 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr belasten wird. "Durch die Verlangsamung des Automobilmarktes in China in Kombination mit den Auswirkungen von Veräußerungen und Währungseffekten erwarten wir nun einen deutlichen Rückgang des bereinigten EBITDA im Jahr 2026 auf 466 Mio. Euro (vorher 532 Mio. Euro)", schreibt der Experte in einem Bericht.

Am Mittwochvormittag notierten die ams-Osram-Titel an der Züricher Börse bei 8,32 Franken.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

AFA0031 2026-02-11/10:50

