Die Baader Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 42 auf 50 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" beließ Analyst Peter Rothenaicher in seiner neuen Studie bei. "Wir halten Andritz weiterhin für ein Value-Play", schrieb dieser in seiner Analyse.

Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 dürften vollkommen erfüllt worden sein, kommentierten Rothenaicher im Vorfeld der Anfang März anstehenden Viertquartalszahlen. Dabei dürfte ein selbstbewusster Ausblick auf das heurige Jahr sehr wahrscheinlich sein. Das Unternehmen weise einen hohen Grad an Gewinn-Stabilität auf, da es in seinem Hauptgeschäft ein Marktführer sei. "Während die Profitabilität im "Pulp & Paper"-Geschäft zumindest auf einem hohen Niveau bleiben wird, dürften die eingeführten Restrukturierungsmaßnahmen die Margen in den Segmenten "Metals" und "Hydro" stützen.

Beim berichteten Gewinn pro Aktie rechnet Rothenaicher mit 1,86 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2020. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 2,60 und 2,88 Euro je Titel. Die Dividendenschätzungen für 2020 wurden von 0,80 auf 1,00 Euro je Aktie hinaufgeschraubt. Für 2021 und 2022 liegen die Prognosen bei 1,40 und 1,60 Euro je Anteilsschein.

Die Andritz-Aktien wurden am Montag in der Früh an der Wiener Börse mit minus 0,49 Prozent bei 40,32 Euro gehandelt.

