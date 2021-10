Die Analysten der Deutschen Bank (DB) haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Anlagenbauers Andritz von 55 auf 59 Euro nach oben revidiert. Gleichzeitig bestätigen der Wertpapierexperte Lars Vom-Cleff in der jüngst veröffentlichten Studie die Kaufempfehlung ("Buy") für die Andritz-Aktien. Zum Vergleich: Am Mittwoch im späten Handel tendierten die Titel von Andritz an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 48,12 Euro.

Das Kursziel wird laut den DB-Experten aufgrund eines aktualisierten Prognosemodells und den Erwartungen für die Drittquartalszahlen von Andritz, welche kommende Woche präsentiert werden, nach oben revidiert. Dabei rechnen sie zwar mit einem Zuwachs beim operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITA), den Umsatz erwartet DB-Analyst Vom-Cleff allerdings geringer als vor einem Jahr.

Grund sei, dass der Umsatz des letzten Jahres auch die Abwicklung einiger größerer Zellstoff- und Papieraufträge beinhaltet habe. Gleichzeitig sollten jedoch die Kostensenkungsmaßnahmen des Konzerns weiterhin Früchte tragen.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

pma/spo

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

AFA0115 2021-10-27/16:42