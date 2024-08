MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aroundtown nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die operativen Kennziffern des Gewerbe-Immobilienspezialisten hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Tempo der Portfolio-Abwertung habe sich verlangsamt, hob er zudem hervor. Wie von ihm vorausgesehen, sei die Prognosespanne für den operativen Gewinn leicht angehoben worden und folge damit der kürzlich angehobenen Prognose der vollkonsolidierten Tochtergesellschaft Grand City Properties. Seine und die Konsensschätzung lägen nun leicht unter dem unteren Ende der Spanne./ck/gl



