ASML NV Aktie
|1 388,60EUR
|-78,00EUR
|-5,32%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
14.09.2026 12:57:25
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Löwenanteil der avisierten Preiserhöhung werde sich in der Bilanz 2028 bemerkbar machen, schrieb Sandeep Deshpande am Montag im Nachgang des jüngsten Treffens mit dem Finanzchef des Chipausrüsters./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 395,80 €
|
Abst. Kursziel*:
50,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 388,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,28%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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