ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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14.09.2026 12:57:25

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Löwenanteil der avisierten Preiserhöhung werde sich in der Bilanz 2028 bemerkbar machen, schrieb Sandeep Deshpande am Montag im Nachgang des jüngsten Treffens mit dem Finanzchef des Chipausrüsters./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 395,80 € 		Abst. Kursziel*:
50,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 388,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,28%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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