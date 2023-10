NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie dürfte einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro erzielen, was in etwa der Mitte der Zielspanne des Unternehmens entspreche, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang werde mit geschätzten 4,5 Milliarden Euro voraussichtlich stagnieren./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 17:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.