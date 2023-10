FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 725 auf 665 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders kappte seine Schätzungen für die Niederländer am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche um etwa 10 Prozent. Die Aussichten für den Halbleitersektor hätten sich seit Juli eingetrübt. Bis Jahresende gibt er den Chipausrüstern der Autobranche den Vorzug. Favoriten von Sanders bleiben Infineon, STMicro, ASM International, ASML, Aixtron, Soitec, X-Fab, OQE und Nokia./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 05:34 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.