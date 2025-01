NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 880 auf 840 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gute Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters im vierten Quartal und die Umsätze des Kunden IBM signalisierten höhere Erlöse für 2025 als bisher erwartet, schrieb Analyst Janardan Menon in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aussichten für 2026 blieben jedoch ungewiss, insbesondere im Speicherchip-Zyklus. Er reduzierte seine Schätzungen für 2026 und erwartet, dass die Aktie in diesem Jahr "unruhig" bleiben wird./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 15:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.