Assicurazioni Generali Aktie

38,36EUR 1,03EUR 2,76%
Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.05.2026 10:18:06

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ wie auch nicht-operativ stark, nannte Farooq Hanif die Quartalsergebnisse der Italiener am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,37 € 		Abst. Kursziel*:
6,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

mehr Analysen
10:26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:23 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
10:18 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Assicurazioni Generali S.p.A. 38,36 2,76% Assicurazioni Generali S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

10:27 Commerzbank Overweight Barclays Capital
10:26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:23 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 easyJet Market-Perform Bernstein Research
10:21 easyJet Outperform RBC Capital Markets
10:18 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:52 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
09:52 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
08:19 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 BP Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 NVIDIA Outperform Bernstein Research
07:57 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:56 Swiss Re Sell UBS AG
07:51 Rheinmetall Buy UBS AG
06:28 Evonik Equal Weight Barclays Capital
06:27 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
20.05.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
20.05.26 Siemens Underweight Barclays Capital
20.05.26 Alphabet A Neutral UBS AG
20.05.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 CTS Eventim Buy UBS AG
20.05.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
20.05.26 Siemens Outperform Bernstein Research
20.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.05.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Grand City Properties Neutral UBS AG
20.05.26 Aroundtown Neutral UBS AG
20.05.26 AT & S neutral Erste Group Bank
20.05.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen