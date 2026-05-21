Assicurazioni Generali Aktie
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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
21.05.2026 10:18:06
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ wie auch nicht-operativ stark, nannte Farooq Hanif die Quartalsergebnisse der Italiener am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,37 €
|
Abst. Kursziel*:
6,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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