AstraZeneca Aktie
|167,55EUR
|0,90EUR
|0,54%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Efzimfotase sei zwar nicht der wichtigste Baustein in der Pipeline des Pharmakonzerns, spiele aber eine wichtige Rolle als Option für das Lebenszyklusmanagement des etablierten Blockbusters Strensiq, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Mittel zur Behandlung von Knochenerweichung und Muskelschwäche bei Kindern scheine ein besseres Dosierungsprofil als Strensiq zu haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
165,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
144,28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
29.06.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 18000 Pence (dpa-AFX)
|
25.06.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
24.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
24.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
23.06.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)