NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Konsumgüterbranche unter anderem auf die letzten Ereignisse im vergangenen Jahr und gab Indikationen für ihre Erwartungen an die Zahlen zum Schlussquartal 2024. Mit Blick auf BAT schrieb sie, dass der Tabakkonzern keine Berufung gegen ein Urteil eingelegt habe, wonach die E-Zigarette Vuse Alto drei Vape-Pod-Patente der Konkurrentin Altria verletzt haben soll./ck/he



