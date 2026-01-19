Bayer Aktie
|44,30EUR
|0,23EUR
|0,52%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Matthew Weston am Montagmorgen. Er verwies auf die jüngste Erholungsrally der Aktien. Auch mit einer für Bayer positiven Entscheidung des Supreme Court wäre die Glyphosat-Causa insgesamt noch nicht abgehakt. Weston kann sich aber vorstellen, dass vor dem Richterspruch im Juni Vergleiche Fahrt aufnehmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Neutral
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-27,77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
44,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,77%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
09:37
|MÄRKTE EUROPA/"Neue Zolldrohungen erschüttern Märkte" - Bayer sehr fest (Dow Jones)
|
09:32
|Bayer-Aktie klettert: Glyphosat-Fall geht in den USA vor Obersten Gerichtshof (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:27
|ROUNDUP/Bayer: Oberster US-Gerichtshof prüft Fall im Glyphosat-Streit - Kursplus (dpa-AFX)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
07:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|44,45
|0,86%
