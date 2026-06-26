Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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26.06.2026 07:18:00

Bayer Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs im Durnell-Fall zugunsten von Bayer könne bestehende und künftige Klagen wegen fehlender Warnhinweise vor Krebs auf dem Unkrautvernichter Glyphosat ausschließen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagnachmittag. Er hält das Votum daher für eindeutig positiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47,18 € 		Abst. Kursziel*:
10,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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