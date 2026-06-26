Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs im Durnell-Fall zugunsten von Bayer könne bestehende und künftige Klagen wegen fehlender Warnhinweise vor Krebs auf dem Unkrautvernichter Glyphosat ausschließen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagnachmittag. Er hält das Votum daher für eindeutig positiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,18 €
|
Abst. Kursziel*:
10,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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