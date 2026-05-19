Bayer Aktie
|38,41EUR
|0,58EUR
|1,53%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,62 €
|
Abst. Kursziel*:
32,91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,17%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|07:23
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.05.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.05.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.05.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|37,86
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:43
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|07:23
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:07
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:04
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:14
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:06
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|18.05.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|K+S Sell
|UBS AG
|18.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|18.05.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.