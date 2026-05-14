Bayer Aktie
|37,70EUR
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser nahm am Mittwochabend nur kleine Anpassungen nachden Resultaten des ersten Quartals vor. Zunächst stehe die Glyphosat-Entscheidung des obersten US-Gerichts im Fokus, die er in der zweiten Juni-Hälfte erwartet. Sie sei wegweisend./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,90 €
|
Abst. Kursziel*:
31,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,63%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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