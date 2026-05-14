VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|39,44EUR
|-0,48EUR
|-1,20%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
14.05.2026 09:14:17
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprithersteller habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,37 €
|
Abst. Kursziel*:
48,04%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
39,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,49%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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