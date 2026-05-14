National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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14.05.2026 09:05:43

National Grid Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Netzbetreibers hätten die Erwartungen erfüllt und der Jahresausblick sei bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
14,86 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
11,88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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