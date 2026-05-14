NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Netzbetreibers hätten die Erwartungen erfüllt und der Jahresausblick sei bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDT



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