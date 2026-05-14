FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Steve Liechti wertete ein Webnar zu RISK Business Services positiv, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET



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