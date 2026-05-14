RELX Aktie
|27,82EUR
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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
14.05.2026 09:17:29
RELX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Steve Liechti wertete ein Webnar zu RISK Business Services positiv, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
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Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
30,50 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
27,22 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
24,23 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Steve Liechti
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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