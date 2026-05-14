AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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14.05.2026 10:41:08

AUTO1 Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das erste Quartal von 29,20 auf 29,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Führung der Geschäfte des Autovermieters untermauere das langfristige Wachstums- und Margenprofil, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht eine gute Kaufgelegenheit./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,60 € 		Abst. Kursziel*:
52,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,24%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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