Ottobock Aktie
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
14.05.2026 09:06:37
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme in Norwegen sei ein vernünftiger Schritt, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,40 €
|
Abst. Kursziel*:
37,42%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,87%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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