Siemens Aktie
|270,25EUR
|-1,55EUR
|-0,57%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
275,50 €
|
Abst. Kursziel*:
12,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
270,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
14.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
14.05.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|271,80
|1,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|14.05.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)