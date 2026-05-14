Scout24 Aktie
|72,35EUR
|-2,15EUR
|-2,89%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach einem Kapitalmarkttag von 105 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe die KI-Führerschaft des Online-Portalbetreibers untermauert, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Margen sollten sich überdurchschnittlich entwickeln können./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
112,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76,00 €
|
Abst. Kursziel*:
47,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,80%
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
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KGV*:
-
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