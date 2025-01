NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Zwar gebe es am Markt Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Impfpolitik in den USA, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er richte den Fokus aber stärker auf die Produktentwicklung des Biotech-Unternehmens für die Onkologie - hier dürfte das Jahr 2025 angesichts bevorstehender wichtiger Studienergebnisse reich an Kurstreibern werden./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 22:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



