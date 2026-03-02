Boeing Aktie

194,76EUR 2,44EUR 1,27%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

02.03.2026 11:55:13

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Flugzeugmodell F-47 sei auf gutem Weg für den Jungfernflug 2028, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. US-Luftwaffengeneral Dale White habe die personellen Anstrengungen von Boeing in dieser Angelegenheit gelobt. Erste Montagearbeiten sollen demnach im September dieses Jahres beginnen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 227,53 		Abst. Kursziel*:
29,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 227,53 		Abst. Kursziel aktuell:
29,65%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

11:55 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Boeing Outperform Bernstein Research
10.02.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Boeing Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 194,54 1,15% Boeing Co.

