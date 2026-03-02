Boeing Aktie
|194,76EUR
|2,44EUR
|1,27%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Flugzeugmodell F-47 sei auf gutem Weg für den Jungfernflug 2028, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. US-Luftwaffengeneral Dale White habe die personellen Anstrengungen von Boeing in dieser Angelegenheit gelobt. Erste Montagearbeiten sollen demnach im September dieses Jahres beginnen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 227,53
|
Abst. Kursziel*:
29,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 227,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,65%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
26.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|11:55
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|11:55
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|11:55
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|194,54
|1,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12:42
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:17
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:14
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:38
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:13
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.