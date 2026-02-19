Boeing Aktie

19.02.2026 14:56:00

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Großauftrag von Vietnam Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 235,36 		Abst. Kursziel*:
25,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 235,53 		Abst. Kursziel aktuell:
25,25%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

14:56 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Boeing Outperform Bernstein Research
10.02.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen

17:31 Walmart Kaufen DZ BANK
17:30 KRONES Kaufen DZ BANK
16:45 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
16:44 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
16:43 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15:04 Sixt Kaufen DZ BANK
15:01 CANCOM Kaufen DZ BANK
14:59 BMW Kaufen DZ BANK
14:56 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14:55 Vonovia Kaufen DZ BANK
14:34 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:00 Semperit neutral Erste Group Bank
12:40 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
12:32 Enel Market-Perform Bernstein Research
12:31 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12:20 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:15 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:14 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
12:13 TRATON Buy Deutsche Bank AG
12:13 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:39 Santander Buy UBS AG
11:34 Douglas Neutral UBS AG
11:17 KRONES Buy UBS AG
11:07 Nestlé Neutral UBS AG
11:05 JOST Werke Buy Warburg Research
11:05 AIR France-KLM Neutral UBS AG
11:04 Airbus Buy UBS AG
11:02 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
10:54 Renault Sell UBS AG
10:40 STRABAG accumulate Erste Group Bank
10:06 Knorr-Bremse Buy UBS AG
10:05 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 freenet Sell UBS AG
09:48 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09:38 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
09:28 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
09:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:24 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
09:18 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
09:12 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:11 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:05 Linde Outperform Bernstein Research
09:04 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09:03 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Südzucker Hold Warburg Research
08:50 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
