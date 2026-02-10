Boeing Aktie
|204,60EUR
|-0,50EUR
|-0,24%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
10.02.2026 18:23:48
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im Januar habe der Flugzeugbauer einen positiven Jahresstart hingelegt, so Analyst Ken Herbert in seinem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 244,16
|
Abst. Kursziel*:
12,63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 243,89
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,76%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
