Boeing Aktie

204,60EUR -0,50EUR -0,24%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

10.02.2026 18:23:48

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im Januar habe der Flugzeugbauer einen positiven Jahresstart hingelegt, so Analyst Ken Herbert in seinem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 244,16 		Abst. Kursziel*:
12,63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 243,89 		Abst. Kursziel aktuell:
12,76%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

