Boeing Aktie
|170,40EUR
|0,50EUR
|0,29%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ein Auftrag der Biman Bangladesh Airlines sei aus Wettbewerbssicht ein Gewinn für den US-Flugzeugbauer, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft betreibe eine Flotte von 18 Boeing-Flugzeugen und weiteren 25 in Auftrag befindlichen Maschinen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 190,37
|
Abst. Kursziel*:
39,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 190,37
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,20%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
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08.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 265 Dollar (dpa-AFX)
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|30.09.26
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|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|170,42
|0,31%
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|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
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|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
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|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
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|09.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
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|RBC Capital Markets
|09.10.26
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|Michelin Neutral
|UBS AG
|09.10.26
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|UBS AG
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
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|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|BMW Neutral
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