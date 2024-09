HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. "Die Nacht ist vor dem Sonnenaufgang am dunkelsten", schrieb Analyst Alexander Galitsa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Ein mauer Start ins neue Geschäftsjahr ab Oktober dürfte niemanden überraschen. Der schwache Kursverlauf und deutlich gesunkene Erwartungen machten die Aktien der Jenaer aber immer attraktiver, gerade bei mehrjährigem Anlagehorizont./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 08:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 08:30 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.