HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Das Papier zählt zu den Favoriten des Hauses für das Jahr 2025. Die Aktien seien aktuell ein Schnäppchen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Medizintechnikkonzern sei stark aufgestellt, um von langfristigen, strukturellen Wachstumstreibern zu profitieren. So habe das Unternehmen zwar zuletzt mit einer allgemeinen Marktschwäche zu kämpfen gehabt, gleichzeitig aber kräftig in künftiges Wachstum investiert./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:58 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.