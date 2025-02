ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. US-Investoren begegneten europäischen Herstellern von Medizintechnik eher teilnahmslos, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien seien mittlerweile höher bewertet als ihre Pendants in den USA und gleichzeitig drohten von dort Importzölle. In Gesprächen mit Investoren seien Alcon, Siemens Healthineers und Fresenius am häufigsten thematisiert worden./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 17:51 / GMT



