Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1890 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 890,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 207,40 €
|
Abst. Kursziel*:
56,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 215,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,56%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 1890 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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21.05.26
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21.05.26
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21.05.26
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21.05.26
|EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Rheinmetall AG
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