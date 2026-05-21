Walmart Aktie
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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Insgesamt solide, mit Blick auf die Erwartungen aber nur durchwachsen, schrieb Christopher Horvers am Donnerstag zu den Zahlen des Einzelhandelskonzerns. Mit der Prognose für das zweite Geschäftsquartal liege Walmart etwas unter den Marktschätzungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 137,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 125,46
|
Abst. Kursziel*:
9,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 122,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
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