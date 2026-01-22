Coca-Cola Aktie

61,45EUR -0,16EUR -0,26%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 07:34:58

Coca-Cola Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Der Softdrink- und Snackhersteller dürfte am 10. Februar über ein weiteres ordentliches Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich berichten, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der erste Ausblick auf 2026 könnte aber konservativ ausfallen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 79,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 72,01 		Abst. Kursziel*:
9,71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 72,01 		Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten