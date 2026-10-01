Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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01.10.2026 07:30:28

Iberdrola SA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 21 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alberto Gandolfi traut den Spaniern bis 2031 im Durchschnitt zweistelliges Wachstum pro Jahr zu, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Die Strombranche boome in Europa angesichts immer höherer Nachfrage durch Elektrifizierung und KI-Rechenzentren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:34 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,65 € 		Abst. Kursziel*:
21,07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
20,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,31%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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