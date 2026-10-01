ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt steckten die Münchner zwischen der Behebung ihrer Probleme und der Transformation des Geschäfts, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in seinem Resümee zum Kapitalmarkttag. Die größte Überraschung sei die Betonung der Chancen im KI-Bereich durch den BMW-Chef Milan Nedeljkovic gewesen ? auch über die Fahrzeuge selbst hinaus./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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