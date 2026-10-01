Barclays Aktie
|5,25EUR
|-0,12EUR
|-2,18%
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
Barclays Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 620 auf 630 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sheel Shah geht davon aus, dass vor allem der Aktienbereich von Barclays im dritten Quartal stark abgeschnitten hat, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Umfeld bleibe für die Branche generell günstig mit stabilen Einlagen und starkem Kreditwachstum./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,30 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sheel Shah
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Barclays plc
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.09.26
|Barclays waters down return-to-office mandate after staff backlash (Financial Times)
|
28.09.26
|MFS owner blames Barclays for collapse amid fraud allegations (Financial Times)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5,25
|-2,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Continental Buy
|UBS AG
|07:08
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)