Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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02.06.2026 18:50:52

Danone Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schlüsse aus einer Präsentation im Rahmen einer Konferenz. Eine größere US-Übernahme im Bereich der Babynahrung sei bei dem Lebensmittelkonzern vom Tisch./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63,80 € 		Abst. Kursziel*:
41,07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,38%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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