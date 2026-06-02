Danone Aktie
|63,66EUR
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|3,85%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schlüsse aus einer Präsentation im Rahmen einer Konferenz. Eine größere US-Übernahme im Bereich der Babynahrung sei bei dem Lebensmittelkonzern vom Tisch./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
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Unternehmen:
Danone S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
63,80 €
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Abst. Kursziel*:
41,07%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
63,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,38%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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