WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor den am 22. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 86 auf 82 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Buy" belassen. Außerhalb des Proteinbereichs sei das Wachstum immer noch mager, schrieb David Hayes am Sonntag. Der Analyst senkte seine Schätzungen für das operative Erlöswachstum für das erste Viertel und auch das Gesamtjahr und liegt damit unter den Konsensschätzungen. Er sieht unter anderem nur begrenzte Verbesserungen in Nordamerika./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 15:08 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 19:05 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
69,56 €
Abst. Kursziel*:
17,88%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
70,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
Analyst Name::
David Hayes
KGV*:
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
